Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Данный пост он занимал с 2021 года.

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции Всеволода Вуколова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

К слову, Всеволод Вуколов родился 17 апреля 1969 года в Москве. С 1998 по 1999 год был заместителем губернатора Красноярского края. С 2001 года работал в аппарате правительства РФ. Сначала начальником контрольного управления, а через год Вуколов стал начальником департамента государственной службы и кадров.

На должность замминистра юстиции Вуколова назначили 21 сентября 2021 года. Прежде он занимал пост руководителя Федеральной службы по труду и занятости и был замминистра труда и социальной защиты, после чего ушел по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла России в США. Он официально покинул этот пост еще 5 октября. Должность российского посла в Соединенных Штатах он занимал с 21 августа 2017 года.