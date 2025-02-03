Угрожали с Украины? Новые подробности гибели Саркисяна в ЖК «Алые паруса»

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

Детали взрыва в элитном комплексе подтверждают, что покушение на президента Федерации бокса ДНР было тщательно спланировано.

До двух человек увеличилось число жертв взрыва, который прогремел в подъезде жилого комплекса в Москве. Погибли основатель добровольческого батальона «Арбат», а также его охранник. Следователи говорят о спланированном покушении.

Есть уже первые версии — кто и как мог заложить взрывное устройство. Что известно к этой минуте — выяснил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Первые кадры после взрыва в жилом комплексе «Алые Паруса». Хорошо видно лужу крови на полу и развороченный диван в холле одного из корпусов. Именно здесь было заложено взрывное устройство.

«Получается, что я вышла и не работают лифты. Я пошла по лестнице. Мне стали звонить дети старшие: „Ты знаешь, что взрыв?“ Я говорю, что не знаю, просто не работает лифт. И очень сильно гудела вентиляция. Когда я спустилась вниз и открыла дверь, а там гарь», — рассказала жительница ЖК «Алые Паруса» радиоведущая и актриса Алла Довлатова.

На камеры видеонаблюдения попал один из подозреваемых. Вероятно, он замаскировался под курьера и пронес взрывчатку. Также сообщают о некой девушке, которую заприметили жильцы перед взрывом. Она скрывала лицо от камер. Как она попала в холл и как ушла, никто не знает. Охрана ее не задержала.

«Но уже потом по итогу — да, по поводу охранников на КПП велся диалог, как они могли пропустить. Хотя я говорю, у нас охранники очень хорошие, то есть они даже если родственники приезжают, мы пропуска заказываем», — заметила жительница дома Ольга Шкрабкина.

Погибших двое: Армен Саркисян, руководитель Федерации бокса ДНР, и его охранник. Также есть несколько раненых, они стояли поблизости в момент взрыва.

Скорее всего, закладывала бомбу на особо охраняемой территории хорошо организованная преступная группа. Способов проникновения внутрь, даже несмотря на охрану, оказалось немало.

По домофону можно дозвониться до конкретной квартиры и спросить разрешение на проход внутрь. Только после того как хозяин даст разрешение, можно туда попасть.

Это — в теории, а на практике все получается достаточно просто. Например, наши журналисты во время съемок видели целую группу рабочих, которые зашли на территорию и вышли, никто у них не спросил ни имени, ни фамилии. Видимо, территория элитного ЖК и правда — проходной двор.

Прокол в системе безопасности позволил преступникам убить одного из самых заметных деятелей донбасского движения 2014 года. Армен Саркисян — не только боксер, но и основатель добровольческого батальона «Арбат».

Известность получил в Горловке, там он организовывал первые митинги и силовые акции донецкого ополчения. Сейчас следствием рассматриваются две версии взрыва: криминальная и связанная с деятельностью украинских спецслужб.

«Вот как раз в ДНР его участие в СВО вот как раз и привело к тому, что он попал в список тех лиц, которые, по мнению ГУР, Зеленского, подлежат ликвидации. Вы знаете, для меня очевидно участие Украины, ГУР или СБУ, да без разницы: в гибели Саркисяна за то, что он участвовал в СВО, создал батальон „АрБат“, за то, что он активно выражал свою позицию, был лидером общественного мнения и среди такой активной, брутальной части населения, как спортсмены, боксеры, вел за собой», — отметил ветеран спецподразделения «Альфа» Андрей Попов.

Украинские спецслужбы занесли Саркисяна в особый список лиц из ДНР, подлежащих ликвидации. На экстремистских ресурсах националисты выкладывали его личные данные.

Следователи продолжают осмотр места происшествия. Очень серьезную работу ведут эксперты, ведь по обломкам взрывного устройства можно установить способ и место его изготовления, а также особый почерк преступников.