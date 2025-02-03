«Простотой и зацепила»: Лещенко и Дробыш высказались о песне «Сигма-бой»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Премьера трека состоялась в октябре 2024. Он не оставил равнодушными даже мэтров российской эстрады.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и продюсер Виктор Дробыш высказались о популярной песне «Сигма-бой», которую исполнили 12-летние девочки — Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская. Своим мнением они поделились в беседе с изданием aif.ru.

Лещенко удивился популярности трека, потому что о нем вообще не слышал. Артист недоумевает, как хит прошел мимо него и при этом попал в чарты. Дробыш же был знаком с композицией. Более того, она даже пришелся продюсеру по душе.

«Какие там приемы использовались? Честно, не знаю. Да никаких. Наверное, своей простотой и зацепила», — признался Дробыш.

Премьера трека «Сигма бой» состоялась в октябре 2024 года. И он мгновенно обрел популярность — хит стали использовать в своих роликах блогеры по всему миру.

При этом член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нелла Риль раскритиковала композицию и выступила с призывом ее запретить. По ее мнению, песня содержит «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что исполнительница хита «Сигма бой» мечтает записать песню с Билли Айлиш.