Власти РФ поддержали повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По закону граждане обязаны доложить о своем новом месте жительства.
Правительство России поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за неоповещение военкоматов о факте переезда.
Инициативу предложил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в КоАП РФ.
Правительство уточнило, что проект необходимо доработать, поскольку он не в полной мере соответствует положению закона «О воинской обязанности и военной службе».
По закону граждане обязаны доложить в военкомат либо в местную администрацию об изменении места работы, учебы или должности, смене семейного положения, а также уведомить о переезде либо выезде из РФ на срок более шести месяцев.
В случае, если данная информация не была предоставлена, человеку грозит штраф до пяти тысяч рублей. Инициатива предлагает усилить административную ответственность, но точный размер суммы не указан.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве у двоих мужчин, не вставших на воинский учет, забрали российское гражданство.