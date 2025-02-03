Два мирных жителя Горловки пострадали при ударе ВСУ

Приходько: два человека пострадали по атаке дронов ВСУ на Горловку

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

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Сообщается также о о многочисленных обстрелах украинскими националистами различных районов города, в том числе кассетными боеприпасами.

При атаке Вооруженных сил Украины на Горловку пострадали два человека. Боевики использовали для ударов беспилотники. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотников вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского ранены два мирных жителя Горловки», — написал он.

Вместе с тем Приходько показал снимок с поврежденным при ударе автомобилем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб и восемь ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область. За минувшие сутки украинские боевики применили для обстрелов по российскому региону 59 боеприпасов и 54 беспилотника. Наибольший ущерб был причинен Краснояружскому району. Там было выпущено 25 боеприпасов в ходе десяти обстрелов.