Правительство одобрило законопроект об индексации военных пенсий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В кабмине выразили уверенность, что Госдума примет документ «максимально оперативно».

Правительство РФ одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

«Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей», — сказал он журналистам.

Жуков выразил уверенность, что Госдума примет законопроект «максимально оперативно».

Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко в беседе с Life.ru ранее пояснила, что ежегодная индексация страховых пенсий в период с первого января 2025 года достигнет отметки в 7,3%, однако если инфляция за 2024 год превысит ожидания, вполне вероятна еще и дополнительная индексация. При этом рассчитывать на повышение пенсии могут все граждане, в том числе и те, кто имеет работу.

По словам юриста, социальные пенсии, которые проиндексируют в 2025 году с 1 апреля вырастут, по ожиданиям, на 14,75%. В совокупности сумма пенсии будет увеличена до 15 500 рублей в месяц.

Более того, с 1 февраля пособия для инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготников также начнут расти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие пенсии будут проиндексированы в России в 2025 году.