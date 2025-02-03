В Санкт-Петербурге поезд сбил 95-летнего мужчину

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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По факту случившегося организована проверка.

В Санкт-Петербурге 95-летний мужчина был сбит поездом. Об этом информирует Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (УТ МВД РФ по СЗФО).

По сообщению ведомства, днем 31 января в Выборгском районе Санкт-Петербурга на железнодорожной станции Парголово пострадал мужчина. Его сбил электропоезд, следовавший по маршруту «Выборг-Санкт-Петербург».

Было установлено, что 95-летний местный житель переходил железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора во время приближения состава.

«Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью», — уведомляет управление.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка и уточняются все обстоятельства случившегося. Сотрудники транспортной полиции подчеркнули, что большинство травм на железной дороге граждане получают из-за нарушения правил безопасности.

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