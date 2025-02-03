В Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса»
Песков о взрыве в ЖК «Алые паруса»: спецслужбы выполняют сложную работу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В результате ЧП четыре человека пострадали, один погиб.
В Кремле пока не могут прокомментировать ситуацию со взрывом в московском ЖК «Алые паруса». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в разговоре с прессой, что российские спецслужбы выполняют сложную работу, изучая обстоятельства ЧП.
«Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать невозможно», — сказал Песков.
Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания. По одной из версий, это было покушение. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что управляющая компания «Алых парусов»» отказалась комментировать взрыв.