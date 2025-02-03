В Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В результате ЧП четыре человека пострадали, один погиб.

В Кремле пока не могут прокомментировать ситуацию со взрывом в московском ЖК «Алые паруса». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в разговоре с прессой, что российские спецслужбы выполняют сложную работу, изучая обстоятельства ЧП.

«Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать невозможно», — сказал Песков.

Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания. По одной из версий, это было покушение. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что управляющая компания «Алых парусов»» отказалась комментировать взрыв.