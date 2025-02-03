Рекордный обвал криптовалюты: за сутки рынок потерял 240 миллиардов долларов

Рынок криптовалюты за день обрушился на рекордные 240 миллиардов долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yevhenii Podshy; 5-tv.ru

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Произошедшее связывают с решением Трампа ввести пошлины на товары, поставляемые из Канады, Мексики и Китая.

Последние сутки стали настоящим испытанием для крипторынка. Из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая рухнула вся система.

Вниз полетел Bitcoin— он упал со 107 до 91 тысячи долларов. Не устояли перед политикой американского президента также Ethereum (ETH) и Toncoin. Всего за сутки рынок криптовалюты не досчитался 240 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп пригрозил БРИКС введением стопроцентных пошлин. На такие меры, по словам американского президента, он пойдет, если объединение откажется от использования доллара при расчетах.

Он намерен потребовать гарантий, что члены организации не будут создавать новую или поддерживать другую валюту. Кроме того, он заявил, что БРИКС якобы не смогут заменить доллар США в международной торговле.