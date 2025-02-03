Против ростовского замгубернатора Федотовой возбудили уголовное дело

Фото: Telegram/Лилия Федотова/fedotova_lv

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В частности, она необоснованно взяла кредит для нужд региона.

Против заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили представители СК РФ в своем Telegram-канале.

В ходе расследования было установлено, что в 2020 году Федотова приняла решение о привлечении кредитов для нужд Ростовской области, несмотря на наличие достаточных остатков бюджетных средств. Она оформила займы в коммерческом банке на общую сумму 12 миллиардов рублей — при этом процентные ставки превышали 6% годовых.

Данные действия Федотовой противоречат требованиям долговой политики, установленной для Ростовской области, которая позволяет привлекать как государственные займы, так и коммерческие кредиты по более выгодным условиям. В результате неверного подхода к финансированию был причинен ущерб бюджету региона.

По предварительным данным, с 2020 по 2023 годы бюджет Ростовской области понес убытки в размере 1,9 миллиарда рублей, которые были направлены на обслуживание и оплату процентов по указанным кредитам. Эти обстоятельства вызывают серьезные вопросы о целесообразности принимаемых финансовых решений и необходимости строгого контроля за использованием бюджетных средств. Следственные органы продолжают работу над делом.

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