Управляющая компания ЖК «Алых парусов»» отказалась комментировать взрыв

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали.

Управляющая компания, обслуживающая московский ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв, отказалась давать комментарии по ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.

«Без комментариев», — заявили в пресс-службе.

Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания.

По одной из версий, это было покушение. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали. Среди них — руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. На данный момент он находится в коме.

Источник сообщает, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками.

В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москва возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при взрыве в Москве пострадал основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.