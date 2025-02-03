ВКС России сбили украинский самолет Су-27
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Фото: www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev
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Район уничтожения тяжелого истребителя не уточняется.
Военно-космические силы (ВКС) России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, заявили в Минобороны России. О месте атаки все еще нет информации.
В военном ведомстве добавили, что средства ПВО также сбили три управляемые авиабомбы Hamme, 33 снаряда РСЗО HIMARS, а также 559 беспилотников.
Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, силами наших ракетных войск и артиллерии поражены энергообъект, украинская инфраструктура военных аэродромов. Также ВС РФ ударили по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА.