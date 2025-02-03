Министр по делам молодежи Якутии Шамаев получил тяжелое ранение на СВО

Фото: Telegram/Кирилл Бычков/Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)/kirill_bychkov_yakutia

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Характер травмы не уточняется.

Министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев получил ранение в ходе выполнения задания на СВО. Об этом стало известно от Председателя Правительства республики Кирилла Бычкова.

«Мы верим: враг будет побежден, а Победа — за нами! Желаем Петру Витальевичу как можно скорее восстановить силы!» — написал Бычков в своем Telegram-канале.

Петр Шамаев подписал контракт и отправился на специальную военную операцию в сентябре прошлого года. Его решение стать частью этой важной миссии стало ярким свидетельством преданности Родине и готовности служить на благо государства.

Петр ведет блог о буднях на передовой и делится своими эмоциями. Совсем недавно он писал о том, как соскучился по домашней еде и, что совсем скоро ее вновь вкусит.

На время отсутствия Шамаева пост министра по делам молодежи временно занимает Герой России Игорь Юргин, который также имеет опыт участия в специальной военной операции. Игорь Юргин проявил себя как достойный и необходимый лидер в сложившихся обстоятельствах, продолжая работать над актуальными вопросами молодежной политики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.