Пострадавший при взрыве в Москве Армен Саркисян находится в коме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ему ампутировали левую ногу.
Пострадавший при взрыве в московском ЖК «Алые паруса» руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян находится в коме. Ему ампутировали левую ногу, передает источник 5-tv.ru.
Трое других пострадавших также получили серьезные травмы.
Пострадавшая женщины получила открытую рану шеи и открытый перелом костей правой голени.
Мужчина, предположительно охранник Саркисяна, получил множественные оскольчатые ранения головы и шеи, рваные раны пальцев левой кисти и контузию левого уха. У еще одного пострадавшего мужчины зафиксированы открытый перелом левой голени и артериальное кровотечение.
Взрыв произошел 3 февраля на Авиационной улице на первом этаже жилого здания. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали.
По одной из версий, произошло покушение. Источник сообщает, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками.
В связи со случившимся, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.
Оперативные службы, криминалисты и следователи осматривают место происшествия.
Руководитель ГСУ СК по Москве выехал на место инцидента в ЖК «Алые паруса».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса».