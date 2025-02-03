Один человек погиб и восемь ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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За сутки боевики выпустили 54 БПЛА.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять районов Белгородской области с помощью 59 боеприпасов и 54 беспилотников. Пострадали восемь человек, одна женщина погибла. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«После атаки беспилотника по легковому автомобилю на участке дороги Белгород — Шебекино в областной клинической больнице от полученных ранений скончалась женщина», — говорится в сообщении.

Наибольший ущерб был причинен Краснояружскому району. Там было выпущено 25 боеприпасов в ходе десяти обстрелов. Также было выпущено десять БПЛА. В этом районе были ранены четыре мирных жителя.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России.