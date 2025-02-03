Производителей масла и яиц в РФ освободили от допвыплат ретейлерам
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В «список счастливчиков» ранее вносили изготовителей питьевого пастеризованного молока, хлеба и хлебобулочных изделий и мяса кур.
Правительство РФ добавило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов питания, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам. Об этом сообщили на сайте Кабмина.
В российском законодательстве существует норма, которая обязывает поставщиков выплачивать розничным сетям бонусы за определенное количество реализуемого товара. Это правило, прописанное в законе о торговле, было принято с целью стимулирования объемов продаж. Однако есть ряд продуктов, которые попадают под ограничение.
«Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства», — написано в сообщении.
С помощью данного решения правительство также стремится не только поддержать отечественных производителей, но и обеспечить стабильность цен для потребителей, что, в свою очередь, поможет улучшить ситуацию в аграрном секторе. Таким образом, шаг направлен на поддержание продовольственной безопасности страны и создание благоприятных условий для рынка.
Кроме того, освобождение от обязательных выплат может способствовать появлению новых игроков на рынке, что значительно разнообразит ассортимент и улучшит условия для окончательного покупателя. Таким образом, вся система сбыта станет более прозрачной и эффективной, а конкуренция — более здоровой и продуктивной.
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