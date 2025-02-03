Суд отказался прекратить дело против ангарского маньяка

Фото: DMITRY DMITRIYEV/ТАСС

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Он расправился с женщинами жестоким образом.

Три последних убийства, в которых «ангарский маньяк» Михаил Попков признался в 2023 году, не подлежат сроку давности в связи с их высокой общественной опасностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

В январе 2023 года следственный комитет сообщил, что Михаил Попков написал новые явки с повинной, в которых признался в убийствах еще трех женщин, совершенных в период с 1997 по 2003 год. Первых двух несчастных он задушил, а третьей нанес множественные ножевые ранения. В ноябре того же года суд приговорил Попкова к десяти годам лишения свободы за эти преступления.

Суд, принимая во внимание серьезность обвинений против Михаила Попкова и общественную опасность его поступков, пришел к выводу, что наличие у него гомицидомании (неконтролируемого влечения к убийствам) не позволяет рассматривать возможность освобождения от уголовной ответственности и наказания. Поэтому суд не нашел оснований для прекращения дела из-за истечения сроков давности. Эти выводы зафиксированы в материалах судебного разбирательства.

Убил 86 человек

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, считается одним из самых жестоких серийных убийц в истории страны. Он был активен в период с 1992 по 2010 год, совершив 86 убийств и три покушения на территории Иркутской области. Его жертвами становились в основном женщины, которые попадали в его ловушку благодаря обману или насилию.

Попков работал милиционером, что придавало его преступлениям дополнительную степень ужаса — он использовал свои знания о правоохранительных органах для того, чтобы избегать наказания. Его методы истязаний каждый раз менялись, потому расследование множества убийств было крайне сложным для полиции.

В 2015 году Михаил Попков был осужден за 22 убийства, однако в дальнейшем признался в большем числе преступлений. После завершения всех судебных процессов, он был лишен свободы пожизненно. Дело Попкова продолжает вызывать резонанс в обществе и поднимает важные вопросы о безопасности женщин и эффективности работы правоохранительных органов.

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