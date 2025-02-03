В Азербайджане ликвидировали готовившую теракты группировку

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Восемь членов банды были нейтрализованы, другим предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Республики.

В Азербайджане ликвидировали религиозно-экстремистскую группировку, которая планировала теракты на севере страны. Об этом сообщили государственная Служба госбезопасности и МВД.

В заявлении отмечено, что Гадир Гаджиев, который был ранее судим за участие в террористической группировке «Лесные братья», вступил в преступный сговор с некоторыми жителями Гусарского района. Вместе с ними он создал подземные убежища в лесном массиве, окружающим села Хиль, Джибир и Ясаб. Оснастил место оружием, взрывчаткой, техникой и другими приспособлениями. Группировка планировала теракты на территории района.

При задержании восемь человек оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Шестерых членов банды арестовали спецслужбы, им предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении них была принята мера пресечения под стражу.

«Следствием были установлены детали и доказательства, связанные с кругом лиц, входящих в преступное сообщество, с их организационной формой, оснащением и планами», — говорится в сообщении.

По информации Службы госбезопасности, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовным делам.

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