В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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По предварительной информации, один человек погиб.
В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице, сообщает источник 5-tv.ru.
Взрыв произошел на первом этаже. По предварительной информации, один человек погиб, четверо пострадали.
В связи со случившимся, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.
Оперативные службы, криминалисты и следователи осматривают место происшествия.
Руководитель ГСУ СК по Москве выехал на место инцидента в ЖК «Алые паруса».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что семь человек погибли и 19 пострадали в авиакатастрофе в Филадельфии.