Нашествие саранчи угрожает 21 региону России из-за аномальной погоды

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Аграриям придется обработать от вредителей на 100 тысяч гектаров больше.

Нашествие саранчи ожидается в 21 регионе России из-за аномально теплой зимы. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе, который был представлен на одном из последних совещаний в министерстве.

Так, саранча угрожает Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областям. Также пострадать могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а еще Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

В текущем году на семь регионов больше будет таких регионов, чем в прошлом. Увеличится и площадь обработки от вредителей. Так, в этом году она составит на 100 тысяч гектаров больше. Как объяснил директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько, многоядные вредители сельхозкультур могут поражать широкий спектр растений и культур. Тем самым они наносят значительный ущерб экономике, ведь снижают урожайность и качество продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минсельхозе заявили о готовности принять меры в случае ЧС с нашествием саранчи. Главы субъектов РФ уже получили письма с рекомендациями.