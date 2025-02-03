Верховный суд отказал Блиновской в снижении задолженности в 1,2 млрд рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На данный момент долг блогера составляет более 1,2 миллиарда рублей.

Верховный суд России принял решение отказать блогеру Елене Блиновской в возвращении на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы ее иска к ИФНС о снижении суммы задолженности по налогам, пени и штрафу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

«Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что в кассационной жалобе Блиновская просила Верховный суд отправить материалы дела по новому спору на рассмотрение в Арбитражный суд, верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа. На данный момент долг блогера составляет более 1,2 миллиарда рублей.

Уголовное дело против Блиновской

В апреле 2023 года вся страна узнала о деле Елены Блиновской. Блогер попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться, но ее задержали. При ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновской предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и с 2019 по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 мая 2025 года. Адвокаты давно планировали продать часть недвижимости и другого имущества блогера, чтобы погасить ее долги перед государством. Часть суммы уже удалось выплатить. Например, в начале октября 2024 года стало известно о продаже квартиры Блиновской в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, долгов у «продавщицы марафонов» оказалось больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо.