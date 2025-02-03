Минздрав назвал точную причину гибели отравившихся детей в Красноярском крае

Фото: Telegram/Прокуратура Красноярского края/krpronws

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты провели судебно-химическую экспертизу биологических объектов.

Специалисты Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России выявили точную причину гибели детей, которые отравились прошло осенью в селе Красная Сопка Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Указывается, что эксперты нашли в биологических объектах детей компоненты инсектицидного средства. Выводы проведенной судебно-химической экспертизы не противоречат выводам комиссионного судебно-медицинского исследования.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — говорится в сообщении.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером 20 сентября вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка, им было 11 и 12 лет.

При этом 34-летний отец и 32-летняя на тот момент еще беременная мать тоже отравились, но выжили. Однако утром 2 февраля стало известно о гибели трехмесячного ребенка. По предварительной информации, причина — «механическая асфиксия рвотными массами».

Следствие установило, что причиной смерти детей стало отравление дихлофосом, который отец семейства обильно распылил в доме накануне. Аэрозоль попал на мебель, одежду и посуду.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. В декабре 2024 года отцу было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в красноярской семье погиб уже пятый ребенок за полгода. Соседи супругов поделились своим мнением по поводу трагической гибели детей.