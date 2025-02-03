Бейонсе впервые получила премию «Грэмми» в номинации «Альбом года»

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

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Знаменитость является самой титулованной и номинированной артисткой в истории этой награды.

Американская певица Бейонсе впервые за свою карьеру получила главную музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом года» за пластинку Cowboy Carter. Помимо этого, знаменитость забрала и другую награду — за лучший альбом в стиле кантри.

Так 67-я церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Больше всего наград получил американский рэпер Кендрик Ламар. Его песня «Not Like Us» выиграла в пяти номинациях, включая «Запись года», «Песня года», «Рэп-исполнение года», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее музыкальное видео».

Бейонсе является самой титулованной и номинированной артисткой в истории Грэмми. Победив, наконец, в номинации «Альбом года», суперзвезда стала первой чернокожей женщиной, получившей главный приз в XXI веке.

Награды также получили такие популярные исполнители как Сабрина Карпентер, Леди Гага, Майли Сайрус, Шакира, Бруно Марс и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми».