Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Количество шарлатанов на рынке «альтернативной медицины» бьет все рекорды.

Лишиться здоровья и не получить вообще никакой компенсации? Рискуют те, кто предпочитает справляться с болячками нетрадиционными методами. Пиявки-терапевты без лицензии, пчелы-реаниматологи с жалом, и костоправы — гении экстренных осложнений.

В России тысячи целителей обещают вылечить все — от вывиха до рака, но при этом законно работать могут лишь 300 из них. На этом фоне Госдума предлагает создать единый реестр и ужесточить требования к таким специалистам.

Без этого народная медицина так и останется лотереей: вместо энергии Ци — угроза жизни, а вместо исцеления — реанимация у врачей, которых пациенты так упорно избегали. Кто возмется навести порядок в этой сфере — узнала корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Пиявки якобы снижают холестерин, а укусы пчел как будто бы лечат ревматизм. Целитей, как и их методов, тысячи! Вот только разрешение на такую деятельность в России есть меньше чем у 300 человек.

«Пациенты вместо традиционного лечения выбирают, например, при онкологических заболеваниях альтернативные методы лечения или народные, в итоге запускают свою ситуацию с онкологией до такой стадии, что у человека уже поздно будет спасать», — сообщила врач-терапевт Елена Черненко.

Чтобы попасть в реестр — нужно пройти образовательные курсы для некоторых специалистов, а также медицинскую подготовку — в среднем не меньше 300 часов, получить статус индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого. Но тысячи дилетантов всего этого даже не знают!

После визита к костоправу Елену пришлось экстренно оперировать.

«У меня вывих шейного отдела, подвывих шейно-грудного отдела, но это, естественно, все после его метода лечения. И опухоль, которую категорически нельзя было трогать.», — пожаловалась пострадавшая Елена Косюк.

Елена написала заявление в прокуратуру с требованием проверить деятельность этого целителя. Костоправ все еще практикует, а разрешительные документы предоставлять отказывается.

«Врачи Вам много помогли? У них есть образование, а Вы звоните человеку у которого нет образования», — отвечает целитель Сергей.

К народной медицине относят больше 20 различных практик — среди них траволечение, натуропатия, аюрведа и акупунктура. Последняя, например, относится к методам, потенциально опасных для жизни. Иглы вводят в точки, расположенные на неких меридианах, по которым якобы движется энергия Ци.

«Глубина, на которую вводятся иглы, зависит от расположения специальных точек. Обычно это от полумиллиметра до сантиметра и больше. При незнании можно легко повредить не только нервы и сосуды, но даже органы — например, глазное яблоко», — узнала корреспондент Анна Ничуговская.

Александр во время подобного сеанса почувствовал острую боль, которая не проходила и после процедуры. Пришлось идти к настоящему врачу.

«Меня отправили в областную поликлинику, в областную больницу, где меня сразу же и госпитализировали, и через несколько часов прооперировали», — сообщает житель Ульяновска Александр Иванов.

Лечили пневмоторакс, в общих чертах, нарушение работы легких. Если вина целителя будет доказана — это уголовная статья, а если связь не установят, но у него не окажется разрешения — ему грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

В бесконечном потоке рекламы коновалов, с трудом можно найти тех, кто действительно хранит опыт народной медицины. Рубэн Федотов отучился на кафедре фитотерапии. И знает, что навредить можно даже травяными сборами.

«У каждой травы есть побочные явления, то есть, если у вас гастрит, и вы возьмете какую-то траву, которая содержит кислоты или имеет, например, шиповник то будет изжога. Есть индивидуальная непереносимость — и кормящие матери, и беременные», — рассказал народный целитель Рубэн Федотов.

Рубэн собирает документы на получение разрешения, но чаще всего списки народных целителей недоступны для граждан. В Башкортостане в этом году имена опубликовали на официальном сайте.

«Тут специалист, который получил разрешение, должен заключить договор с каким-то врачом, либо работать в какой-то медицинской организации частной формы собственности», — поделилась заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Ольга Шайхутдинова.

В Национальной Ассоциации народной медицины уверены, что списки целителей должны публиковать все регионы.

А в Москве и Санкт-Петербурге вообще реестра нет. В Госдуме предложили создать общероссийский реестр и повысить требования к медицинским знаниям народных целителей.