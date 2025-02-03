Грузовик на скорости протаранил авто и слетел с моста в Турции

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате страшной аварии погибли три человека, более 20 получили ранения.

В невероятной аварии на юге Турции пострадали несколько десятков человек. Многотонный грузовик на огромной скорости протаранил легковушки и рухнул с одной из них с моста. Они едва не приземлились на проезжавшие внизу автомобили. А сразу после падения из пробитого бензобака потекло топливо.

На помощь бросились прохожие, из смятых машин вытащили 26 пострадавших. Некоторые госпитализированы в тяжелом состоянии. Турецкий телеканал NTV сообщил о трех погибших. Причиной массовой аварии, по предварительной версии, могли стать отказавшие тормоза.