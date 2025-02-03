Избиения продолжаются: на Украине призвали сократить 100 тысяч военкомов

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Работники ТЦК с каждым днем бесчинствуют все больше — появились новые кадры зверств.

В Верховной раде потребовали сократить военкоматы Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на 100 тысяч человек.

Нардеп Безуглая назвала структуру «помойкой» и призвала ее очистить в первую очередь из-за тотальной коррупции. Но рейды на улицах не прекращаются.

Появились новые кадры с жесткими задержаниями и избиениями людей, но все чаще украинцы объединяются и дают отпор.

И сцен насильственной мобилизации в ближайшее время может стать еще больше. Сотрудникам ТЦК хотят разрешить охотиться на совсем молодых украинцев.

Бывший советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Назаров заявил, что Украина будет вынуждена снизить мобилизационный возраст с 25 до 21 года. Запад же считает, что мобилизовывать нужно с 18 лет, чтобы на фронт отправлялись вчерашние школьники.