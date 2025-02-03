В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: © РИА Новости

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Оперштаб в республики продолжает работать.

Режим опасности атаки беспилотников действует в Северной Осетии. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Меняйло.

«В Северной Осетии действует режим беспилотной опасности. В аэропорту „Владикавказ“ введен режим „Ковер“: прием и выпуск воздушных судов ограничен», — написал он.

Меняйло подчеркнул, что оперштаб Северной Осетии продолжает работать, он функционирует круглосуточно. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

Утром 3 февраля нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области загорелся из-за атаки БПЛА. В настоящее время пожар не представляет опасности для местных жителей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России. Большинство вражеских беспилотников было сбито над Ростовской областью.