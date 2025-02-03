Вопрос легитимности: зачем США стали призывать Украину провести выборы

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Белом доме также обсуждалось, нужно ли добиться прекращения огня перед тем, как пытаться заключить более долгосрочное соглашение.

США настаивают на проведении президентских выборов на Украине до конца года. Об этом рассказал спецпосланник Трампа — Кит Келлог — агентству Reuters.

В материале отмечается, что это необходимо в случае заключения мирного соглашения с Россией, над которым, по словам Келлога, в Вашингтоне сейчас работают. Предполагается, что долгосрочный вариант договора, как сообщили несколько источников, может обсуждаться уже в ходе переговоров с победителем выборов на Украине.

При этом пока никаких политических решений еще не принято. Впрочем, в Киеве уже отреагировали. Советник Зеленского* назвал план Трампа с проведением выборов «провальным».



* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.