Заморозки до -10 и гололед: МЧС сообщило о непогоде в Петербурге
В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Петербурга
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Накануне в городе шел мокрый снег.
Жителей Петербурга предупреждают о гололедице.Экстренное оповещение о непогоде распространило МЧС.
Накануне в городе шел мокрый снег, а ночью подморозило. Тротуары и дороги превратились в каток. Автомобилистов просят снизить скорость и увеличить дистанцию. Синоптики подсчитали: с начала года петербуржцы видели солнце всего 13 часов.
Зато было очень тепло — средняя температура января оказалась положительной. Но уже к середине недели в городе сильно похолодает — погоду начнет определять антициклон. Осадки прекратятся полностью, а температура опустится до минус 10 градусов по Цельсию.