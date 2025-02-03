Заморозки до -10 и гололед: МЧС сообщило о непогоде в Петербурге

В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Петербурга

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Накануне в городе шел мокрый снег.

Жителей Петербурга предупреждают о гололедице.Экстренное оповещение о непогоде распространило МЧС.

Накануне в городе шел мокрый снег, а ночью подморозило. Тротуары и дороги превратились в каток. Автомобилистов просят снизить скорость и увеличить дистанцию. Синоптики подсчитали: с начала года петербуржцы видели солнце всего 13 часов.

Зато было очень тепло — средняя температура января оказалась положительной. Но уже к середине недели в городе сильно похолодает — погоду начнет определять антициклон. Осадки прекратятся полностью, а температура опустится до минус 10 градусов по Цельсию.