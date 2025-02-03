Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Не обошлось без инцидентов.

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 07:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написано в сообщении.

Во время действия ограничений произошло несколько инцидентов. Одно из воздушных судов, следовавшее в Казань, сотрудники были вынуждены перенаправиться на запасной аэродром ввиду действующих мер предосторожности. Несмотря на все сложности, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сработали безупречно, быстро и четко принимая все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в условиях ограничительного режима.

Следует отметить, что перед этим в аэропортах Саратова, Волгограда и Астрахани также были сняты аналогичные ограничения, что говорит о постепенной нормализации воздушного сообщения в стране. Теперь пассажиры могут снова планировать свои рейсы без дополнительных препятствий.

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