«Тройка самых жарких»: Вильфанд поделился температурными прогнозами на 2025 год

Вильфанд: 2025 год по прогнозам может войти в пятерку самых жарких на Земле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Однако полностью доверять этой информации на данный момент ученый не рекомендует.

Текущий год может получить звание одного из самых жарких за всю историю нашей планеты. Об этом стало известно от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, он поделился подробностями в беседе с РИА Новости.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции», — поделился он.

Вильфанд также предупредил, что к полученной информации на данный момент не следует относиться слишком серьезно, так как более точно она будет рассматриваться учеными уже к середине текущего года.

Ранее исследователь рассказывал, что холодная фаза Ла-Ниньи не повлияет на состояние атмосферы.

Ла-Нинья — это явление, когда температура водных поверхностей центральной и восточной частей Тихого океана понижается. Тогда же усиливаются восточные ветры, гонящие теплые потоки от берегов Перу и Чили в сторону Австралии и Индонезии, поэтому мировая средняя температура воздуха уменьшается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России наблюдаются аномально высокие температуры.