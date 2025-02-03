Не имеют права: что делать, если работодатель отказал вам из-за знака зодиака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Закон не запрещает на собеседовании вопросы об астрологии, однако принимать решение о трудоустройстве на основании этой информации недопустимо.

Если кандидату отказали при приеме на работу из-за знака зодиака, он имеет право расценить это, как косвенную дискриминацию и нарушение прав человека, рассказала карьерный консультант Оксана Семенова для Газета.ру.

В наше время люди не удивляются, когда на собеседовании их спрашивают о знаке зодиака. Работодатель может преследовать разные цели, интересуясь подобным: одни считают, что астрология поможет понять характер кандидата, а другие пытаются оценить, как новичок впишется в новый коллектив.

«Есть организации, где астрология или увлечение знаками зодиака являются частью корпоративной культуры. Например, в коллективе могут шуточно обсуждать гороскопы, и вопрос о знаке зодиака — это способ проверить, насколько кандидат впишется в такую атмосферу», — рассказала эксперт.

В некоторых случаях этот вопрос задается лишь затем, чтобы вызвать у соискателя реакцию и проверить, как он ведет себя в стрессовых ситуациях. В любом случае, согласно трудовому законодательству РФ, при приеме на работу запрещена любая дискриминация, а отказ по астрологическому признаку — ее разновидность.

«Вопросы о знаках зодиака сами по себе не являются незаконными, однако, если работодатель будет принимать решение исключительно на основе астрологических прогнозов, это может быть расценено как косвенная дискриминация», — уточнила консультант.

Впрочем, большая часть специалистов по подбору персонала воздерживаются от подобных вопросов. Они убеждены, что, хоть юридически препятствий к подобному интересу и нет, с этической стороны проявлять его неправильно. К тому же, он отвлекает от реальных профессиональных качеств кандидата.

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