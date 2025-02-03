«Это супермен»: Сеть покорил музыкант, говоривший по телефону во время игры

Говорящий по телефону во время репетиции артист оркестра Разумовский покорил соцсети

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Alicia Clarke; 5-tv.ru

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Мужчина разговаривал с своей взрослой дочерью.

Артист оркестра во время репетиции ответил на телефонный звонок и при этом продолжил играть на инструменте, чем поразил пользователей сети. Спокойствие и размеренность мужчины, совмещающего оба дела, обрели мировую популярность.

Ударника, попавшего на кадры видеоролика, зовут Игорь Разумовский. За процессом его засняли коллеги.

Реакция зрителей оказалась неоднозначной. Одни пользователи посмеялись от души и искренне удивилась ловкости мужчины, другие же принялись критиковать, отметив, что нельзя было отвлекаться во время игры, ведь это не профессионально.

«Это супермен. Просто»;

«Что тут скажешь, просто виртуоз своего дела»;

«Мальчик: прости, не было времени тебе позвонить. Мужчина!» — отметили они.

В дальнейшем музыкант поделился подробностями ситуации. Оказалось, ему звонила дочь Евгения, поэтому он не мог не ответить. Аккаунтов в соцсетях у Игоря нет, а Женя иногда показывает папу в своем блоге.

Дочь артиста призналась, что всегда хотела привлечь на личную страницу подписчиков, но не знала, как сделать это эффективно.

«Когда популярность пришла, но не по плану», — иронично заметила она.

Евгения объяснила, что с отцом говорила на важную тему, пока тот играл.

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