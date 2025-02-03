Гонки на поездах и команда Джеки Чана: как снимали экшн «Красный шелк»

Фото, видео: 5-tv.ru

Восходящей звезде российского кино из Китая пришлось непросто.

От ледяных просторов Байкала до раскаленных съемочных площадок Китая — менее тех недель остается до выхода на большие экраны грандиозного исторического экшна «Красный шелк». Проект смело можно назвать уникальным — создатели фильма объехали полмира, чтобы добиться исторической точности. Аутентичные декорации Шанхая 1920-х годов, горловое пение и детали эпохи — каждая сцена пропитана духом времени. В этом убедился обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Восходящая звезда российского кино из Китая все еще удивляется такому вниманию. Это одно из первых интервью Чжэн Ханьи перед первой премьерой кино с ее участием. Студия, камеры готовы.

«Ну, давайте начнем? Вот я подготовился, видите — у меня красный шелк!», — говорит Синеок.

Совместный российско-китайский исторический детективный экшн «Красный шелк» — одна из самых ожидаемых премьер года. И Чжэн Ханьи играет в нем одну из главных ролей. Китаянку на роль китаянки создатели фильма нашли после долгого кастинга… в театральном институте в Санкт-Петербурге! Нашли и увлекли за собой в долгий съемочный процесс.

— Из всех мест в России, которые вы посетили во время съемок, вам какое больше запомнилось?

— Сначала мы были на Байкале, в Подмосковье, потом в Выборге, потом в Санкт-Петербурге. А, кстати! Я видела Северное сияние — это мой первый раз, да.

Ее русский не идеален — Чжэн Ханьи приехала четыре года назад. И тут — такой масштабный проект. Северное сияние — одно из ярких впечатлений. Создатели «Красного шелка» если не проехали всю Россию, то побывали в самых красивых местах. Байкал зимой, конечно, максимально впечатлил. Для съемок сверлили лед. — делил лунки, натягивали цепи. А потом — гоняли по льду на привязанных к джипу лодках. Ходить по заснеженным рельсам тоже пришлось. Грелись как могли.

В Китае изнемогали от жары. Когда снимали в самой большой киностудии мира — Hengdian World Studios — это недалеко от Ханчжоу. Там есть даже декорации Шанхая 1920-х годов. Вот он — на кадрах хроники, сто лет назад. А вот в наши дни, на студии.

«Мы снимали на Байкале, было -40, мы снимали в Китае, было +40. И также сложные постановочные сцены связанныее с трюками. Но когда у тебя хорошая команда, можно все преодолеть», — рассказал режиссер Андрей Волгин.

Настолько обширная география в кино — случай выдающийся. И в «Красном шелке» гораздо больше граней, чем в других фильмах. Например, зритель познакомится с китайскими бандитами двадцатых годов.

Кино впитало в себя культуру регионов двух стран. Так, например, в саундтреке есть национальные мотивы -горловое пение.

«Задействованы не только гортань и там мышцы, горло и связки. Задействовано все тело. Задействовано все пространство вокруг тебя. Задействована Земля, я имею ввиду — наша планета», — рассказал Алексей Чичаков, певец, преподаватель горлового пения.

Если не вся планета, то вековые сосны актерам точно помогали. Чжэн Ханьи среди них на съемках научилась стрелять, рыгать из вагона в вагон, с высокой скалы — трюк снимали два дня, сделали несколько дублей.

А вот так этот кадр выглядел в кино. Такие эмоции еще попробуй сыграй!

— Что было сложнее — с поезда на поезд прыгать? Или прыгать с обыва вниз?

— Прыгать с горы. Я раньше думала, что я боюсь высоты, а теперь думаю, что нормально. Первый раз я хотела плакать, а второй раз… Там все «приготовились и начали» — все, прыгнуть! Окей. Капец!

Да, именно он. Постановками экш-сцен руководил специалист из команды Джеки Чана. А по-другому хорошее кино как сделать? «Красный шелк» снят на пересечении разных жанров. Тут и приключения, и детектив, и романтика.

И дебют Чжэн Ханьи явно состоялся. Теперь она — «наша китайская актриса». После интервью мы поинтересовались, какие российские фильмы за время учебы успела полюбить. И услышали приятное.

«Братья» есть фильм? Да, фильм «Брат» первый и второй», — поделилась Чжэн Ханьи.