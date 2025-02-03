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Подразделения ВС РФ продолжают зачищать ближайшие лесополосы.

В Курской области ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях села Гуево, оно расположено всего в четырех километрах от уже освобожденного Плехово.

Наши подразделения зачищают ближайшие лесополосы. Расширение зоны контроля осложнит логистику ВСУ и переброску резервов с Украины. Подробно о ситуации в этом районе — в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

Пока на улице туман и небо затянуто облаками, боец с позывным Гера проводит съемочную группу «Известий» по разбитому селу Плехово.

«Вот матрас, вот одеяла антидроновые, антитеплячные, то есть здесь они латали раненых своих», — показывал оператор БПЛА разведывательно-десантной роты 177-го полка морской пехоты ВС РФ с позывным Гера.

Когда в село зашли наши штурмовые отряды, ВСУ бросали раненых и пытались бежать. В домах, где они оборудовали позиции, брошены оружие и боеприпасы.

«Вот украинские патроны. Они уходили, ведрами, сумками все оставляли», — отметил Гера.

Подвал, в котором была точка БПЛА расчетов ВСУ: внутри стоит лодка, на которой боевики форсировали реку, чтобы зайти в Плехово. Рядом другой трофей — неиспользованный ручной опломбированный гранатомет, судя по надписям, производства НАТО.

Ближе к полудню туман рассеивается и появляется цель в соседнем селе Гуево, из которого сейчас выбивают украинских боевиков. Там разведка обнаружила вражеский миномет рядом с жилым домом. FPV-дрон точечно отрабатывает и уничтожает цель.

Работу морпехов 177-го полка усложняет то, что ВСУ оборудуют свои позиции в жилых домах, где до сих пор остаются мирные жители. На кадрах видно, как две женщины рубят дрова во дворе. В их доме ВСУ установили пулемет, неподалеку работают и их FPV-расчеты.

«Мы работаем в основном сбросами FPV-дронами. Артиллерией мы не работаем, потому что в Гуево находится очень много мирного населения. Нельзя лупить туда, где мирняк, а они (ВСУ — Прим.ред.) мирняк используют как щит», — заметил оператор БПЛА разведывательно-десантной роты 177-го полка морской пехоты ВС РФ с позывным Ара.

По той же схеме враг действовал и в Плехово.

До места эвакуации больше километра, расстояние преодолеваем бегом. В небе раздается звук характерного жужжания дрона разведчика — здесь это обычное дело. На одном месте долго не задерживаемся. Дорогу из Плехово преодолеваем быстро и выбираемся из села.

Каспийские морпехи вместе с другими подразделениями продолжают зачищать лесополосы в окрестностях Гуево.

За последние дни наши штурмовые группы уже заняли опорные пункты врага на севере Гуево и продолжают наступать и выдавливать ВСУ из Курской области.