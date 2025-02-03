Возгорание произошло в Астраханской области на месте падения беспилотника

Фото: © РИА Новости/Хавьер Луэнго

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Атаке подверглись несколько объектов на территории региона.

Беспилотник украинских нацистов упал в Астраханской области, в результате чего на месте начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», — сообщил он.

Как отметил губернатор, никто в результате происшествия не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.