На краю пропасти: девять признаков того, что мужчина хочет разорвать отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Val Thoermer; 5-tv.ru

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Чтобы сохранить любовь, важно вовремя замечать изменения в поведении партнера.

Признаки того, что мужчина скоро уйдет из отношений — это эмоциональная дистанция, чувство неприязни с его стороны и резкая смена приоритетов. Особенности поведения партнера, на которые следует обратить внимание, перечислила психолог, КПТ-терапевт, профайлер и кинетик Кристина Голотвина для 5-tv.ru.

Для того, чтобы отношения складывались удачно, оба партнера должны вносить свой вклад. Иногда один из них перестает делать это, теряет интерес и уходит.

Некоторые изменения в поведении мужчины могут указывать на то, что он намерен прекратить отношения. Например, эмоциональная дистанция. Партнер перестает демонстрировать отзывчивость и заботу.

Он больше не стремится говорить о чувствах и не воспринимает попытки установить близость. Отсюда вытекает следующий признак — сокращение общения.

Если у мужчины резко изменились приоритеты, это также может указывать на его намерение прекратить отношения. Следом возникают чувства неприязни и раздражения со стороны партнера, он постоянно ищет поводы для конфликта. Совместные планы больше не обсуждаются, потому что у мужчины их нет.

Инициатива близости только от женщины — тревожный знак. Когда мужчина устанавливает на телефон пароль или прячет его, срывается на партнершу и безосновательно подозревает ее в измене — он, вероятно, завязал общение с кем-то другим.



Фото, видео: © globallookpress/Bernd Jürgens CHROMORANGE; 5-tv.ru

Признаков много. Однако даже в совокупности они не дают гарантий того, что мужчина собирается закончить отношения. Тем не менее, каждый из них важно принять к сведению, чтобы не жить в иллюзиях и вовремя обратить внимание на изменения в поведении партнера. Тогда разрыв удастся предотвратить.

Любой паре поможет откровенный разговор. Его следует вести спокойно, честно и уважительно. Тон, в котором обычно высказываются претензии, не подходит.

Гораздо более уместна мягкая интонация, которая располагает к диалогу. Главное — понять точку зрения партнера. Сделать этого не получится, если перебивать и спорить. При успешном раскладе можно обнаружить, что является первопричиной конфликтов или недопонимания.

Совместное времяпрепровождение является основной романтических отношений. Важны прикосновения, даже самые, на первый взгляд, незначительные: поцелуй при встрече или на прощание, короткие объятия, рука на плече.

Обиды нужно прощать и обговаривать, иначе поведение партнера не изменится. Не следует забывать и о ценности личного пространства. В конце концов, важно обращаться к самому себе — личные проблемы часто становятся помехой в построении отношений.

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