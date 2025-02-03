Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Американский лидер отметил, что он вполне успешно ведет дискуссии.

США планируют контакты с Россией и Украиной. Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии проходят довольно успешно», — поделился он.

Днем ранее президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговорного процесса по урегулированию конфликта. В беседе с Associated Press. он отметил, что такая беседа должна произойти после его общения с Дональдом Трампом, а также при участии не только Москвы и Киева, но и Брюсселя, Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе. Президент России уверен, что в этом лидеру США помогут характер и настойчивость. Европейская элита долго и упорно боролась с Трампом и вмешивалась в предвыборный процесс Соединенных штатов. Дело в том, что им «ментально больше нравится» бывший президент США Джо Байден.

Владимир Путин уверен: главная проблема современной политики Европы — отсутствие сильного лидера, который сможет отстоять свои убеждения. По словам лидера России, нынешние государственные деятели — «политическая мелюзга».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.