«Она изменяла мне»: певец отрубил своей девушке голову и носил в пакете

В Нигерии отрубивший девушке голову певец не раскаялся в содеянном

Фото: www.globallookpress.com/ © West Coast Surfer

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Музыкант в содеянном не раскаялся.

В Нигерии был арестован госпел-певец по подозрению в убийстве возлюбленной. Музыкант признал вину, но заявил, что ни о чем не жалеет, пишет Ghana Web.

Госпел — жанр духовной христианской музыки. Тимилейн Аджайи был популярным певцом в этом направлении. В апреле прошлого года он напугал соседей, когда вышел на улицу с полиэтиленовым пакетом, вокруг которого кружил рой мух. Неравнодушные граждане вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в пакете отрубленную голову 24-летней Саломе Адайду. Тело девушки нашлось чуть позднее, в доме Тимилейна. Последний не демонстрировал раскаяния ни в момент задержания, ни на допросе.

«Она всегда изменяла мне. Постоянно скрывала все это. Я видел в ее телефоне большую часть чата с другими парнями. Я ни о чем не жалею, потому что что посеешь, то и пожнешь», — заявляет он.

Убитая девушка состояла в Национальном корпусе молодежной службы. Ее подруга позднее рассказала журналистам, мать Адайду с трудом пережила новости о смерти дочери. Незадолго до трагедии женщина похоронила мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что растворивший в кислоте подругу петербуржец сознался в убийстве.