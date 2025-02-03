В Минсельхозе заявили о готовности принять меры в случае ЧС с нашествием саранчи

Фото: www.globallookpress.com/© Silas Stein

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Главы субъектов РФ уже получили письма с рекомендациями.

При возникновении ЧС с нашествием саранчи Министерство сельского хозяйства РФ примет соответствующие меры. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхозцентр отмечает, что в зону риска скорее всего попадет 21 регион страны.

«Минсельхоз уделяет большое внимание профилактике и борьбе с саранчовыми вредителями. Сведения о мониторинге саранчовых вредителей на регулярной основе в оперативный период будут размещаться на официальном сайте ФГБУ «Россельхозцентр», — рассказали представители ведомства.

Они также отметили, что в регионы были направлены письма с рекомендациями немедленно резервировать средства в бюджеты для борьбы с вредителями. Органы власти субъектов РФ будут проводить защитные мероприятия за счет собственных бюджетов.

«Для своевременного проведения защитных обработок на федеральных землях против саранчовых вредителей в 2025 году с целью ликвидации ЧС на балансе ФГБУ „Россельхозцентр“ имеется резерв инсектицида „Имидор“ в объеме 8,3 т для обработки 110 тыс. га», — сообщили в Минсельхозе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на урожай фруктов и ягод может повлиять нашествие саранчи.