Сгорела за 3 месяца: актриса из сериала «Игра в кальмара» умерла от рака желудка
Актриса из сериала «Игра в кальмара» умерла от рака желудка
Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара 2», 2024 г.
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Ли Джу-щиль скончалась на 82-м году жизни.
Актриса Ли Джу-щиль, исполнившая роль мамы бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне сериала от Netflix «Игра в кальмара», ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Женщина боролась с онкологическим заболеванием. Три месяца назад стало известно, что у Ли рак желудка.
Сердце актрисы остановилось в больнице южнокорейского города Ыйджонбу. Женщина ранее уже страдала раком молочный железы третьей степени, который был выявлен в 1993 году, и полностью выздоровела спустя десятилетие — в 2013-м.
Несмотря на сложности со здоровьем, она продолжала активно сниматься в кино и участвовать в постановках.
Прощание с актрисой пройдет 5 февраля в больнице Severance уезда Синчхон в Сеуле.
Роли Ли Джу-щиль
В Южной Корее актриса посвятила искусству более 60 лет жизни. Она дебютировала в 1964 году, принимая участие в театральных постановах. Также была актрисой озвучки. В 1970-х и 1980-х годах она играла главные роли в спектаклях «Смерть коммивояжера» и «Макбет».
Ли снималась в сериале «Деревенский дневник» и в фильме ужасов «Поезд в Пусан», где предстала в образе бабушки главного героя. Фильмография Джу-щиль включает порядка 60 кинокартин.
У актрисы также была докторская степень в области общественного здравоохранения Университета Вонкванг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер и режиссер Виктор Савкин скончался на 86 году жизни.