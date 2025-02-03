«Я это исправляю сейчас»: победивший рак Кушанашвили сожалеет о ссорах с коллегами

Фото: www.globallookpress.com/© Edgar Breshchanov

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Сейчас он с трудом вспоминает, зачем вступал в конфликты со звездами.

Журналист, шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что за время лечения от рака обдумал свое поведение в отношении многих людей, с которыми ранее конфликтовал. Спустя время мужчина осознал, что все ссоры не стоят «выеденного яйца». Об этом он заявил в подкасте блогеру Даниилу Смирнову. АВТО

«Я был слишком суров с отдельными людьми. Я это быстро исправляю сейчас. Я задал себе цель! <…> Восстанавливаю отношения, кроме тех, кто совсем Гитлер. Я не могу вспомнить… Это не стоит выеденного яйца! Ни одна ссора. Если, конечно, не оскорбили твою маму, детей твоих обидели, папу твоего», — рассудил Отар.

С его слов, сейчас уже почти не удается вспомнить причины многих публичных ссор. Он оскорблял знакомых и коллег, о чем успел пожалеть. Шоумен считает, что все скандалы были раздуты на пустом месте.

В настоящий момент Кушанашвили хочет сгладить углы и примириться с теми, кого обидел. Он уже успел наладить отношения с певицей Катей Лель, которая ранее подавала на шоумена в суд из-за его высказывания об инопланетянах и потребовала 6,5 миллиона рублей компенсации.

При этом журналист сообщает, что его продолжает мучить совесть, поскольку во всех этих скандалах он уделял недостаточно время близким и мало заботился о них.

«Сожалел, что брата недолюбил, маму и папу недолюбил. С детьми поласковее надо было быть. Я открывал глаза, начинал перебирать, думаю: «Господи, что тебе мешало обнять всех в тот момент?» — переживает он.

Семья знаменитости довольно большая — девять детей, которые отреагировали на болезнь отца по-разному. Один сын оставался внешне спокойным, другой скрывал свои эмоции, дочь не покидала папу в больнице и постоянно плакала.

Летом 2024 года телеведущему поставили неутешительный диагноз. Уже в июле он начал проходить курс химеотерапии. В октябре ему удалили злокачественную опухоль, и через пару недель Отар рассказал, что победил онкологию. В процессе лечения у Кушанашвили случилось две остановки сердца, ему также проводили искусственную вентиляцию легких.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что видел Кушанашвили в момент клинической смерти.