Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Волгограда

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Ранее ограничения вводились в аэропорту Ульяновска.

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21:42 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ICAO: URWW)», — написал он в своем Telegram-канале.

Артем Кореняко также добавил, что экипажи бортов, службы воздушной гавани, а также авиадиспетчеры делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.