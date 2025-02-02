Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Чиновник был единственным кандидатом на должность.

Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Кроме него претендентов на должность не было, сообщает «Спорт Экспресс».

В Российском футбольном союзе состоят 77 организаций. Во время внеочередной конференции все они отдали своей голос за Дюкова. На должности генерального секретаря также без изменений — единогласно был вновь избран Максим Митрофанов.

Впервые Александр Дюков стал главой РФС в 2019 году. В 2021-м был переизбран на четырехлетний срок. Помимо президентства в РФС, чиновник возглавляет компанию «Газпром нефть» в качестве генерального директора и председателя правления.

С 2019 года Дюков является членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФС отменит сбор национальной команды при отсутствии соперника. Союз отказался от идеи играть с российскими клубами. Одна из федераций Азиатской конфедерации футбола приняла решение отказаться от игры с Россией, хотя была заключена договоренность.