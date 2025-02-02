«Злость и зависть»: беременная невестка Валерии ответила на хейт

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Подписчики довели девушку до нервного срыва.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина, которая уже сосем скоро во второй раз станет матерью, рассказала, что в последнее время сталкивается с неприкрытым хейтом в свой адрес. Как пишет девушка у себя в социальных сетях, люди критикуют ее за фотографии, на которых видно округлившийся из-за беременности живот.

«Читаю негативные комментарии от взрослых женщин и всегда удивляюсь, как в их жизни все грустно, если есть время писать гадости в Интернете. Обычно просто блокирую, но сегодня подумала — пока я проживаю самые счастливые моменты, путешествую, жду малыша и наслаждаюсь каждым днем, кто-то тратит свою энергию на злость и зависть», — возмущается бедная девушка.

Разозлившись на необоснованный хейт, Шульгина посоветовала своим недоброжелателям побольше заниматься собственной жизнью — глядишь, и не останется времени на негатив в чужой адрес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнительницы популярного хита «Сигма Бой» столкнулись с серьезным хейтом.

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