Откровенный шантаж: Трамп заманивает Канаду в состав США низкими налогами

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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По словам американского лидера, у Штатов нет ни одной причины поддерживать Канаду, если та захочет остаться суверенным государством.

Президент США Дональд Трамп шантажирует Канаду повышенными налогами и таможенными пошлинами, если те не войдут в состав США в качестве 51-го штата. Об этом политик заявил на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Трамп считает, что у США нет ни одной причины поддерживать Канаду, если та захочет остаться суверенным государством.

«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — заявляет американский лидер.

По его словам, без помощи из Вашингтона, Канада потеряет жизнеспособность, а в случае присоединения к США она гарантированно получит низкие налоги, отсутствие таможенных пошлин и мощную военную защиту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.