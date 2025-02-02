Особенно мощные: четыре вспышки произошли на Солнце

Фото: 5-tv.ru

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Самая мощная M5.1 продолжительностью десять минут была зафиксирована в 17:04 по московскому времени.

Четыре вспышки предпоследнего класса мощности М произошли на Солнце в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Уточняется, что самая мощная вспышка M5.1 продолжительностью десять минут была зафиксирована в 17:04 мск. Также произошли еще три вспышки — М1.4, М1.2 и М2.7.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на один квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев ранее сообщил, что в 2024 году наивысшая степень активности Солнца была пройдена, но на спаде есть вероятность наиболее мощных вспышек.

По словам ученого, можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными. Язев объяснил, что 11-летние циклы способны отличаться по времени протекания и в меньшую, и в большую сторону. Текущий цикл в свою очередь проходит с опережением.

Ученый подчеркнул, что вспышки не представляют для людей угрозы, однако иногда они провоцируют выброс коронального вещества, когда электромагнитные силы на Солнце выталкивают в космос большое количество заряженных частиц (плазмы).

В случае, если выброс ориентирован на Землю, через пару дней заряженные частицы сталкиваются с магнитной оболочкой Земли. Это приводит к ее возмущению, которое отражается на Земле в виде геомагнитных бурь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили о риске увеличения числа магнитных бурь в 2025 году.