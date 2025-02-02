Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

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Глава киевского режима утверждает, что получил лишь «76 с чем-то миллиардов».

Президент* Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные США 200 миллиардов долларов на военную помощь. По его словам, Киев получил от Вашингтона лишь немногим более 75 миллиардов.

«Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов долларов на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», — заявил Зеленский.

Он утверждает, что Киев не получил даже половины выделенной помощи. По словам главы киевского режима, те 177 миллиардов долларов, которые в США называют «точной цифрой», поддержанной Конгрессом, Киеву выделялись «не деньгами, а оружием». Поэтому в денежном эквиваленте Украина получила только «76 с чем-то миллиардов».

Assосiated Press ранее сообщало, что после заморозки президентом США Дональдом Трампом финансирования зарубежных программ без зарплат могут остаться украинские чиновники. По разным оценкам, до 90% всех денег Киева было западной помощью.

Прекращение финансирования уже сохраняет в американском бюджете примерно по одному миллиарду долларов ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько США заработали на войне на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.