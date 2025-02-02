Обрушилась крыша: склад загорелся на северо-востоке Москвы

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; МЧС России; 5-tv.ru

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Пожар в Марьиной Роще ликвидируют более 50 сотрудников МЧС.

Пожарные ликвидируют возгорание на складе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.

«В 3-м проезде Марьиной Рощи на 150 квадратах загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что обрушилась крыша. Информации о пострадавших не поступало.

В этот же день в Екатеринбурге загорелась кровля двухэтажного административного здания на улице Учителей. Огонь охватил площадь в 360 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что пожар произошел в автомастерских. В настоящее время пожар локализован благодаря усилиям 35 специалистов МЧС и 14 единицам спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи начался пожар в районе ЖК «Министерские озера» в селе Раздольное. На кадрах из соцсетей видно, что огонь охватил крышу здания.