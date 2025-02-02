«Кровавая провокация»: Москалькова потребовала от ООН осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Москалькова потребовала от ООН осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

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Омбудсмен назвала уничтожение гражданского объекта, в котором были незащищенные люди, преступлением, которому не будет прощения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа Курской области.

«Если права человека для вас не пустой звук, вы не имеете права отмолчаться!» — написала Москалькова в своем Telegram-канале, обращаясь к международным структурам.

Омбудсмен подчеркнула, что ВСУ устроили кровавую провокацию в Судже, ударив по зданию, в котором незаконно удерживали мирных жителей.

Уничтожение гражданского объекта, в котором находились беззащитные люди, Москалькова назвала преступлением, которому не будет прощения и забвения, а все виновные в нем понесут неотвратимое и суровое наказание.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ о нанесении удара по школе-интернату в Судже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 2 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. В Минобороны РФ назвали атаку провокацией с целью отвлечь внимание от зверств украинских боевиков в Русском Поречном.